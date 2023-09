Środowisko głuchych szczególną uwagę zwraca na potrzebę tłumaczenia na Polski Język Migowy (PJM). RPO zwraca uwagę, że dla niektórych osób z niepełnosprawnością słuchu język polski jest w pewnym stopniu znany, ale istnieje duża grupa, dla której jest to język zupełnie obcy. Dlatego tłumaczenie na PJM i napisy w języku polskim powinny być stosowane jednocześnie.

RPO postuluje również wprowadzenie tłumaczenia zgodnie ze światowymi standardami, tj. w formie zespołowej pracy tłumaczy, w której każdy z nich dokonuje translacji nie dłużej niż przez 15-20 minut. Z badań wynika bowiem, że wraz z upływem czasu jakość tłumaczenia spada z powodu zmęczenia tłumacza.

PKW powinna także przeanalizować treści publikowane na jej stronie internetowej pod kątem możliwości skorzystania przez osoby niewidome z audiodeskrypcji, czyli werbalnego opisu treści.

Nie wszyscy rozumieją język prawny

Kolejną grupą ze znacznymi trudnościami w dotarciu do zrozumiałych informacji są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zdaniem Rzecznika, najlepszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie treści dotyczących praw i udogodnień dla wyborców w formie tekstu łatwego do czytania i rozumienia.

"Język prawny nie jest wszak jasny dla szerokiego grona odbiorców. Tekst łatwy do czytania i rozumienia należy odróżnić od opracowań w języku prostym. Prosty język to standard zalecany wszystkim instytucjom zwracającym się do szerokiego grona odbiorców." - wskazuje RPO.

"PKW ma wiele narzędzi, którymi może oddziaływać na podmioty uczestniczące w procesie wyborczym w celu zwracania uwagi na poprawę dostępności. RPO prosi zatem przewodniczącego PKW o uwzględnianie we wspomnianych aktach kwestii dostępności i zwrócenie w nich uwagi na następujące zalecenia: