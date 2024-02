Odkryto nowy gatunek pterozaura. Latający dinozaur mógł żyć 168 milionów lat temu

Naukowcy zaznaczają, że ich odkrycie przybliża ich do zrozumienia, gdzie i kiedy wyewoluowały najbardziej zaawansowane pterozaury. - Ceoptera to najpełniejszy odkryty pterozaur z rodziny darwinopterus, z jury środkowej. Dotychczas z odkryto bardzo niewiele skamieniałości pterozaurów z tego okresu – powiedziała Martin-Silverstone.

Pterozaury – latające dinozaury

Badacze wskazują, że grupa darwinopterus, do której należy Ceoptera, była znacznie bardziej zróżnicowana, niż wcześniej uważali eksperci. Jak zaznaczają naukowcy, grupa ta przetrwać miała ponad 25 milionów lat – od późnej wczesnej jury (około 174-201 milionów lat temu) do późnej części okresu jurajskiego, który zakończył się około 145 milionów lat temu. - Wydaje się, że w ciągu tych 25 milionów lat gatunki darwinopterus rozprzestrzeniły się na całym świecie — zaznacza Martin-Silverstone. - Odkrycie go w Szkocji było całkowitym zaskoczeniem, gdyż większość jego bliskich krewnych pochodzi z Chin – zauważył natomiast Paul Barrett, badacz z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie i jeden z autorów badania. - Pokazywać to może, że grupa gadów latających, do której należy, pojawiła się wcześniej, niż myśleliśmy — podkreślił.

Pterozaury były pierwszymi aktywnie latającymi kręgowcami i największymi latającymi zwierzętami odkrytymi przez człowieka. Przez 150 milionów lat, zanim wymarły, dominowały w powietrzu, skolonizowały wszystkie kontynenty i wykształciły wielką rozmaitość form i rozmiarów. Do dzisiaj odkryto około 60 rodzajów i 120 gatunków pterozaurów począwszy od wielkości wróbla do rozpiętości skrzydeł powyżej 12 metrów.