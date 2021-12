Badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców z National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Moderny i innych instytucji wykazały, że szczepionka jest bezpieczna i wywołuje pożądane przeciwciała i komórkowe odpowiedzi immunologiczne przeciwko wirusowi podobnemu do HIV.

Reklama

U makaków, które otrzymały zastrzyk inicjujący, a następnie wiele dawek przypominających, ryzyko zakażenia wirusem niedoboru odporności u człowieka (SHIV) było o 79 procent niższe w porównaniu z nieszczepionymi zwierzętami.

- Mimo prawie czterech dekad wysiłków globalnej społeczności badawczej, skuteczna szczepionka zapobiegająca HIV pozostaje nieuchwytnym celem - powiedział dyrektor NIAID i współautor badań Anthony Fauci.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Pfizer i BioNTech: Trzy dawki szczepionki chronią przed wariantem Omikron Koncern Pfizer i niemiecka firma biotechnologiczna BioNTech, które wspólnie opracowały szczepionkę na COVID-19 w oparciu o technologię mRNA, poinformowały, że testy laboratoryjne wykazały, iż trzy dawki ich szczepionki, chronią przed wariantem Omikron.

- Ta eksperymentalna szczepionka mRNA łączy w sobie kilka cech, które mogą wyeliminować niedociągnięcia innych eksperymentalnych szczepionek przeciwko HIV - dodał.

Reklama

Chociaż podawane dawki były wysokie, szczepionki okazały się bezpieczne, wywołując jedynie łagodne, przejściowe efekty, takie jak utrata apetytu. Po około roku wszystkie zaszczepione makaki miały neutralizujące przeciwciała przeciwko wielu szczepom HIV.

Zespół badaczy udoskonala teraz procedury, aby poprawić jakość i ilość odpowiedzi na szczepionkę. Jeśli zostanie potwierdzone, że jest ona bezpieczna i skuteczna, przejdzie do wczesnego etapu badań na ludziach.