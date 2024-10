Nie żyje Liam Payne, były członek zespołu One Direction. Tragiczna śmierć 31-latka

- Spotkałam go, gdy miałam 12 lat. Był z rodziną i poprosiłam go o zdjęcie. Był taki miły. Byłam nieśmiała, on próbował ze mną rozmawiać, ale nie byłam w stanie wykrztusić słowa – wspominała 25-letnia Mariana Pinto.



Liam Payne przyznawał, że nadużywał alkoholu i leków w związku z wahaniami nastrojów

Urodzony w Wolverhampton Payne miał 16 lat, gdy został członkiem zespołu One Direction. Grupa zajęła trzecie miejsce w siódmej brytyjskiej edycji programu X Factor, po czym podpisała kontrakt z wytwórnią Syco Music.Zespół, w skład którego weszli Payne, Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson i Zayn Malik, sprzedał ponad 70 mln płyt na całym świecie. Ich najbardziej znane przeboje to „What Makes You Beautiful”, „Night Changes” i „Steal My Girl”.



W 2016 roku zespół zawiesił działalność na czas nieokreślony. Payne rozpoczął karierę solową, wypuszczając debiutancki singiel „Strip That down” z udziałem Quavo, amerykańskiego rapera. Jego inne hity to „For You” nagrany z brytyjską piosenkarką Ritą Oro i „Get Low”.



W 2019 roku, w rozmowie z „The Guardian”, Payne poruszył temat swojego zdrowia psychicznego przyznając, że od dwóch lat przechodzi terapię. Przyznał, że w czasie szczytowej popularności One Direction zaczął nadużywać alkoholu i leku na epilepsję w związku z wahaniami nastroju, których doświadczał.