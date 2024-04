K-pop i SEVENTEEN rządzili w 2023 r. na świecie w fonografii

Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego (IFPI), ogłosiła, że w 2023 r. przychody z nagrań muzycznych wzrosły na całym świecie o 10,2 proc. – do 28,6 miliarda dolarów. Opublikowała również trzy globalne podsumowania sprzedaży albumów.

Reklama

SEVENTEEN i Taylor Swift

Grupa K-pop SEVENTEEN ze swoim krążkiem „FML” zajęła pierwsze miejsce na liście globalnej sprzedaży, sumującej wszystkie formaty wydań (CD, winyle, streaming i pobrania z sieci). Po zastosowaniu specjalnego algorytmu wyliczono, że płyta najpopularniejszych na świecie południowych Koreańczyków sprzedała się w 6,4 miliona egzemplarzy, bijąc rekord większości zamówień przedpremierowych w historii muzyki w Korei Południowej.

Według IFPI aż 19 z 20 najlepiej sprzedających się albumów nagrali artyści reprezentujący K-pop. Jedyną artystką spoza tego kręgu, która znalazła się w pierwszej dwudziestce, jest Taylor Swift z albumem „1989 (Taylor’s Version)”, który według IFPI sprzedał się w 2023 r. w 2,8 mln egz.

Jednocześnie Taylor Swift, która niedawno została uznana za artystkę roku, zajęła trzy pierwsze miejsca na liście sumującej globalną sprzedaż albumów winylowych. Wspomniana już autorska wersja „1989” została kupiona na czarnym krążku w 1,4 mln egz. Łącznie zaś Swift umieściła w pierwszej dwudziestce bestselerowych winyli siedem tytułów (ok. 5 mln egzemplarzy).

Pink Floyd, The Rolling Stones i Metallica

W podsumowaniu zwraca uwagę piąte miejsce „The Dark Side of the Moon” Pink Floyd z wynikiem 400 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Pośród rockowych nowości największym powodzeniem się cieszyły się winyle The Rolling Stones „Hackney Diamonds” (305 tys. egz.) i Metalliki – „72 Seasons” (206 tys. sprzedanych kopii).