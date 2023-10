Kazik Staszewski w szpitalu, Część koncertów odwołana

Na profilu zespołu Kult wieczorem 12 października ukazała się następująca informacja:

„Z uwagi na dzisiejszą hospitalizację Kazika najbliższe koncerty w HAMBURGU i BERLINIE są ANULOWANE i zostaną przeniesione na inny termin. Jak tylko będziemy znać nowe daty to zaraz poinformujemy. Bilety oczywiście zachowują ważność. Stan Kazika jest stabilny, ale niestety uniemożliwia wykonanie koncertów w najbliższych dniach. Bardzo nam przykro z tego powodu, życzymy Kazikowi jak najszybszego powrotu do pełni sił i zdrowia, a Was drodzy prosimy o cierpliwość i zrozumienie”.

Kazik Staszewski został hospitalizowany w związku z przypadłością, która może przytrafić się każdemu z nas. Sytuacja jest rutynowa, choć mogła wzbudzić zaniepokojenie. W ostatnim czasie zmarł wieloletni pianista Kultu Janusz Grudziński.

Tournee Kultu po Europie przerwane

Kult rozpoczął jesienne tournée 7 października w Londynie, grając 8 października w Dublinie. 14 października zaplanowany był show w Berlinie, zaś następnego dnia w Hamburgu. 19 października miało się rozpocząć tournée po Polsce od Białegostoku. Potem zaplanowano m. in. cztery koncerty w Warszawie, zaś 4 listopada występ w Spodku.