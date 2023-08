Gore skorzystał z tej aury, dyrygując publicznością z podestu przed sceną oraz śpiewając solo „My Favourite Stranger”. To wtedy stadion rozświetlił się tysiącami świateł z telefonów komórkowych.

Gahan komplementując anielski głos kolegi, zaintonował „Ghosts Again”, największy hit z „Memento mori”, ilustrowany na telebimach teledyskiem, nawiązującym do słynnej sceny gry ze śmiercią w szachy z „Siódmej pieczęci” Bergmana. A jeśli ktoś do dziś myślał, że Depeche Mode to grupa new romantic - słuchając hard rockowego rockabilly „I Feel You” z potężnymi bębnami mógł pojąć jak śmiertelnie się mylił! A Pain That I'm Used To to przypieczętowało. Z kolei „World in My Eyes" dedykowane zmarłemu niedawno klawiszowcowi Andrew Fletcherowi stanowiło hołd dla niego i analogowych syntezatorów. Brawa dla Andy’ego poszybowały do muzycznego nieba. Fani znaleźli się w siódmym niebie, gdy rozbrzmiał „ John the Revelator”, bo jego hałas i taniec Gahana pośród publiczności zwiastował „Enjoy the Silence”. A to było już niebo chyba ósme, bo to jest szlagier, przy którym można poczuć niepowtarzalnie przyjemne mrowienie, taką ma siłę riff Gore’a i śpiew Gahana.

Przyszedł czas na bisy. „Waiting for the Night” obaj muzycy zaśpiewali wychodząc jak najdalej w publiczność, śpiewając unisono. Wracali na główną scenę objęci i wzruszeni. „Just Can't Get Enough” to byłaby dobrea zapowiedź koncertu trwającego do rana, a jednak wszystkie piękne koncerty się kończą. Układ finału Depwche Mode to już rytuał: „Never Let Me Down Again” ii „Personal Jesus”. Amen!