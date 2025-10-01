Zaczynaliście jako impreza czysto warszawska, w tym roku festiwalowe wydarzenia organizujecie w dziesięciu polskich miastach i również zagranicą.

Często możliwość takiego działania wynika z zamówienia konkretnego projektu, bo wówczas dla naszego partnera bardziej korzystne jest, również ze względów ekonomicznych, by odbył się on także u niego na miejscu a my uruchamiamy także jego pozyskanych wcześniej partnerów. Tak było choćby w przypadku współpracy z Filharmonią w Bukareszcie, która sama zabiegała, by program festiwalowego koncertu zagrać również u siebie i otrzymała mocniejsze dofinansowanie ministerstwa w swoim kraju. I choć Narodowe Centrum Kultury nie może (usunięte) ze swej natury finansować wydarzeń organizowanych za granicą, bo tym zajmuje się Instytut Adama Mickiewicza – to współpraca z partnerami pozwala te ograniczenia przekraczać. My mogliśmy zorganizować finał Sezonu Kulturalnego Polska-Rumunia w Krakowie, czego z kolei nie mógł zrobić IAM działający głównie za granicą. Doświadczenia pierwszego sezonu polsko-rumuńskiego są arcybogate, a takie wzajemne projekty uczą tego, że niezbędne staje się partnerstwo z instytucjami, które mają statutowe możliwości, by nas wesprzeć. Przy Čiurlionisie działamy razem z Filharmonią Narodową Litwy i innymi podmiotami, choćby Instytutem Kultury Litewskiej w Warszawie. Tak rodzą się więzi, które potem okazują się znacznie trwalsze niż jednorazowy event.

A w kraju łatwo jest Eufoniom znaleźć partnerów?

Bardzo o to zabiegamy i poszukujemy sytuacji, w których także partnerom zależy na współpracy i współorganizacji. Eufonie to silna marka. Wiele instytucji traktuje jako zaszczyt współpracę pod tym szyldem. Ja tak rozumiem także rolę Narodowego Centrum Kultury, które powinno dawać impulsy do powstawania rozmaitych sieci w różnych dziedzinach. A finansując część festiwalowych projektów, uzyskujemy dzięki temu trzykrotnie więcej. Gdy planowaliśmy wykonanie „Pasji” Krzysztofa Pendereckiego, powstała w rezultacie trasa koncertowa współorganizowana przez Filharmonie – Narodową i Krakowską, a obejmująca także Dębicę i Lusławice. Filharmonia Śląska ze swoim koncertem zagra w Katowicach, przyjedzie do Warszawy, ale też i do Opola, gdzie dotąd Eufonie nie były obecne. Razem jesteśmy w stanie zrobić więcej, a publiczności nie brakuje. Jest to wyjście poza ograniczenia festiwalu organizowanego w jednym wyłącznie miejscu.

Niemal wszystkie ważniejsze polskie instytucje kulturalne mają w szyldzie przymiotnik: narodowy, co często jest odbierane jako obowiązek reprezentacyjny. Ale instytucja narodowa powinna też czuć konieczność po prostu docierania do ludzi, by oni razem poczuli pewną wspólnotę.

Kiedy jeżdżę po kraju, jestem mile zaskoczony, jak pozytywnie jest postrzegana marka Narodowego Centrum Kultury. My wspieramy rozwój kultury lokalnej i nawet jeżeli ten festiwal powstał jako impreza o znaczeniu nie tylko artystycznym, ale i politycznym, to polską rację stanu powinniśmy także rozumieć jako pozyskiwanie do niego jak największej liczby ośrodków, które wierzą w ideę środkowoeuropejską i ją pielęgnują. Inną sprawą jest i to, że tak duże przedsięwzięcie jak wykonanie „Pasji” Pendereckiego jest trudne do udźwignięcia finansowego i logistycznego dla jednej instytucji. Natomiast staje się możliwe, kiedy ten wysiłek rozkłada się na kilku partnerów i dochodzi do bardzo kreatywnych montaży budżetu. Opowieść o finansowaniu takich projektów mogłaby być tematem osobnego wywiadu, bo kultura i jej rozwój zależeć będą w najbliższym czasie nie od komfortowego finansowania centralnego, ale od impulsów, jakie się odbiera z całego otoczenia. Wzeszłym roku wykonaliśmy „Siedem bram Jerozolimy” Pendereckiego w Dębicy i było to autentyczne święto dla miasta. Słuchacze mówili, że ten koncert był dla nich wielkim przeżyciem. Słysząc ich podziękowania, można czuć się spełnionym.

Tegoroczny program Eufonii zawiera wiele ciekawych nazwisk. Znaczna ich część nie jest zbytnio znana polskiej publiczności. A na co pan czeka szczególnie?

Czekam bardzo na muzykę George Enescu, którą lubię, ale mam mało możliwości posłuchania jej u nas na żywo. Czekam na znaną mi do tej pory tylko z płyty „Pasję” Šipuša. Ten kompozytor przyjaźni się z Zygmuntem Krauzem i tak się skontaktowaliśmy. Z utworem Šipuša przyjeżdża Chór i Orkiestra Chorwackiego Radia i Telewizji z Zagrzebia. Od dawna chciałem też pokazać w Polsce projekt „Makedonissimo”, ale nie mogliśmy dopasować terminów. Teraz nareszcie się udało, to jest niesamowite wielobarwne opracowanie macedońskich pieśni i tańców, po które sięgnął wybitny pianista Simon Trpčeski z grupą żywiołowo grających muzyków.