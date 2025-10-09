17 min. 47 sek.

Koniec z ciszą w bibliotekach i więcej czytających mężczyzn

Narodowe Centrum Kultury pomogło finansowo w rozwoju kompetencji bibliotekarzy i animatorów czytelnictwa, udzielając wsparcia 189 bibliotekom i realizując 3000 godzin szkoleń - poinformował dyrektor Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski. Dzięki prowadzonym w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 działaniom, biblioteki przestały być cichymi miejscami wypożyczeń, a stały się żywymi centrami integracji społecznej, realizując prawie 2000 działań animacyjnych dla 150 tysięcy uczestników.

