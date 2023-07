Depeche Mode i kulisy ich polskich koncertów

Czytaj więcej Społeczeństwo Piotr Sasin: Z zespołem Depeche Mode zbierzemy środki na wsparcie dzieci z Ukrainy To była świetna decyzja, żeby otworzyć polskie szkoły dla ukraińskich dzieci, natomiast nie oznacza to stworzenia dla nich odpowiednich warunków - podkreśla w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Piotr Sasin, dyrektor krajowy i prezes zarządu CARE International in Poland, mówiąc o akcji charytatywnej w ramach której wylicytować można spotkanie z muzykami Depeche Mode. Pieniądze z aukcji przekazane zostaną na pomoc naszym wschodnim sąsiadom.

Usłyszymy też z pewnością “Everything Counts”, „Ghosts Again” – pierwszy singiel z nowej płyty, oraz “John the Revelator”, “Enjoy the Silence”, “Just Can't Get Enough”, “Never Let Me Down Again” i podczas bisów “Personal Jesus”.

Warto przypomnieć, że po sprzedaniu biletów na koncerty w Warszawie i Krakowie grupa dołożyła występy 27 i 29 lutego 2024 w Atlas Arena w Łodzi.

Czytaj więcej Warto zobaczyć Zagrają spektakularnie i kameralnie Depeche Mode, Rammstein, The Weeknd, Sting, ale też Off Festival i koncerty klubowe czekają fanów do końca wakacji.

Ze sprzedanymi już ponad dwoma milionami biletów, 110-dniowa trasa „Memento Mori” jest jedną z największych w historii Depeche Mode, a także jedną z największych światowych tras koncertowych w 2023 roku.