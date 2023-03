To pierwszy album po śmierci keyboardzisty Andy’ego Flechera. Przynosi imponujące połączenie mięsistego, industrialnego brzmienia, jakiego nie wyprodukowałaby żadna inna muzyczna fabryka poza Depeche Mode - z motywami, które przywołują akordy new romantic i cold wave z lat 80-tych.

Tematyka kilku utworów, podobnie jak pierwszego singla „Ghosts Again", koncentruje się wokół śmierci, zaś Martin Gore z myślą o płycie wymyślił kosmiczne brzmienie, wprowadzające aurę świeckiej mszy, jak choćby w kompozycji „Soul with Me”, w której również śpiewa o pogodnym odejściu w świetle, w asyście aniołów. To brzmienie powraca w finałowym „Speak to Me".

Kompozycje śpiewane przez Dave’a Gahana są bardziej mroczne, ale też mówią o szukaniu nadziei, życiowych partnerów w miłości, nawet jeśli trzeba się z nimi docierać przez lata.

Na płycie zwraca również uwagę „My Favourite Stranger", psychodeliczna elektronika o sobowtórze. „Don't Say You Love Me" to niesamowity elektroniczny walc w aurze kinowych hitów o Jamesie Bondzie. Przebojowe jest „People Are Good". I najważniejsze: tej płyty trzeba słuchać w dobrej jakości.

Dwa koncerty w ramach trasy "Depeche Mode: Memento Mori World Tour 2023" odbędą się w Polsce. 2 sierpnia zespół wystąpi na warszawskim stadionie PGE Narodowy, a dwa dni później, 4 sierpnia, zagra w Tauron Arena Kraków. A już teraz zespół startuje w Ameryce. Ciekawe co z nowej płyty będzie grał na żywo.