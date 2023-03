Zapowiedzią tego był już początek amerykańskiego koncertu, czyli „My Cosmos Is Mine”, pierwsza kompozycja z nowego albumu. Drugą premierą wieczoru było „Speak To Me”, czyli kompozycja finałowa, zaś trzecią „Soul With Me”. Dwie inne kompozycje były już wykonywane wcześniej.

To pierwsze tournee bez współzałożyciela i klawiszowca Andy'ego Fletchera, który zmarł w 2022 roku. Ostatnim jego występem z zespołem było zakończenie trasy „Global Spirit Tour” w lipcu 2018 r.

Hołdem dla muzyka stała się kompozycja „World In My Eyes”.

Depeche Mode zamknęli główny set trzecią najczęściej wykonywaną piosenką „Enjoy the Silence”.

Bis składał się z czterech utworów: „Waiting for the Night”, „Just Can't Get Enough”, „Never Let Me Down Again” i „Personal Jesus”.

Repertuar występów jest interesujący dla polskich fanów, ponieważ w sierpniu duet dwa razy wystąpi w naszym kraju – w Warszawie i w Krakowie.



Muzycy zapowiedzieli, że z sesji nagraniowej pozostały im cztery piosenki nie wydane na nowej płycie. Zostaną opublikowane w najbliższym czasie.