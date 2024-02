Elektroniczno-rockowa fabryka Depeche Mode zaczęła pracę w Łodzi

Z kolei w „Walking In My Shoes” rozpędziła się rockowa maszyna zespołu z piekielnie mocną perkusją Christiana Eignera i ostrymi akordami gitary Martina Gore’a (jeszcze mocniej grał w „In Your Room” czy w „I Feel You”, po którym Gore, Gahan i Eigner przybili sobie z dumą piątki).

Po takiej muzycznej deklaracji na tle wielkiego M z logo zespołu rozpoczęła się parada klasyków. „It’s No Good” miało znaczącą oprawę wizualną: w idyllicznej nadmorskiej scenerii zobaczyliśmy stadko osłów, którym nie dany był jednak odpoczynek, tylko piekielnie ciężka harówka, czyli dźwiganie piachu. Tak: „It’s no Good”. A iluż na świecie ludzi czuje się wykorzystywanych jak osły?

To była już część „Policy of Truth”, kolejnego melodyjnego killera Depeche Mode. Gdy przyszedł czas na następny - Gahan wykonał taneczny slalom na wybiegu przed sceną, wprowadzając w aurę „Everything Counts”. I wspaniale jak zwykle podzielił się refrenem z Gorem. A gdy z ekranu dyrygował fanami mim w dłońmi w białych rękawiczkach - resztę piosenki dośpiewał wielotysięczny tłum. Każdy się liczył! W melancholijnym „Precious” muzycy jeszcze bardziej się zjednoczyli śpiewając unisono.

Gore i Gahan razem

Czas było na solówkę Gore’a. Z akompaniamentem pianina zaśpiewał „Strangelove”, jakby radośniej w poprzednich latach, swobodniej modulując głosem, śpiewając pełną piersią, od niskich tonów wznosząc się do wysokich w finale. Fani byli w muzycznym niebie, co spointowało, nomen omen „Heaven”. Rozpoczęła się metafizyczna część koncertu z „Ghost Again”, najnowszym hitem, przewrotnie radosnym, bo to przecież piosenka z albumu „Memento mori” o pogodzeniu się ze śmiercią, którą Gore i Gahan zagrali w teledysku inspirowanym „Siódmą pieczęcią” Ingmara Bergmana. Ale też zachęta by korzystać z życia. Dlatego podczas „Enjoy the Silence” na ekranie wyświetliły się cztery czaszki z hasłem „Enjoy”: ciesz się życiem póki czas.

Koncert zaś, po akustycznym secie na wybiegu, rytualnie już zakończyły „Never Let Me Down Again” i „Personal Jesus”. Ten rytuał w Łodzi zostanie powtórzony. Drugi koncert już 29 lutego.