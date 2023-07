Jane Birkin nie żyje. Piosenkarka i aktorka miała 76 lat

Jane Birkin była aktorką, reżyserką i piosenkarką.

Urodziła się w Londynie. Była córką Judy Campbell, popularnej aktorki komediowej. Ale jej najwspanialszym przodkiem był król Karol II Stuart.

Jane bardzo wcześnie wyszła za mąż za kompozytora Johna Barry’ego, urodziła mu córkę Kate. Karierę artystyczną zaczęła w latach 60., zagrała m.in. w filmie Antonioniego „Powiększenie”.

W 1968 roku wyjechała do Paryża, by zagrać w filmie „Slogan”. Tam spotkała Serge’a Gainsbourga, z którym nagrała słynną skandalizującą piosenkę „Je t’aime... moi non plus”.