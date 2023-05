Królowa warta miliard

Rok wcześniej wyniosły one poniżej 22 mln funtów. Po premierze dynamika przychodów spadła do 42 mln funtów w 2020 r. i niemal 40 mln mln funtów w 2021 r. Jednak od 2019 do 2021 r. średni roczny przychód z tantiem zaksięgowany przez Queen Productions Ltd wyniósł 50,71 mln funtów. Queen jest też obecnie 48. najpopularniejszym muzycznym podmiotem na świecie w Spotify – z 47,7 mln słuchaczy miesięcznie.

Do tej pory najwięcej zapłaciło Sony za katalog Bruce’a Springsteena – 500 mln dolarów. Po 300 mln dolarów za prawa do swoich piosenek mieli otrzymać Bob Dylan oraz Phil Collins z Genesis, zaś Sting i spadkobiercy Davida Bowiego – po 250 mln dolarów.

Michael Jackson Estate rozmawia z Sony. Sprzedaż praw do katalogu muzyka może dać 900 mln dolarów.

Najważniejsze pytanie brzmi: ile wart jest katalog The Beatles? To skomplikowane. Beatlesi stracili prawa do piosenek, gdy ich prawnicy wypuścili akcje na londyńską giełdę w połowie lat 60. Jackson kupił te prawa za 47,5 mln dolarów w 1985 r. od ATV. Przebił podstępnie Paula McCartneya. Dekadę później Jackson odsprzedał Sony połowę udziałów w katalogu za 95 mln dolarów. Po śmierci Jacksona, w 2016 r. Sony chciało odkupić brakującą połowę za 750 mln dolarów.

Po pozwie w amerykańskim sądzie w 2017 r. McCartney osiągnął ugodę z Sony/ ATV w sprawie praw autorskich do katalogu Beatlesów na mocy amerykańskiej ustawy z 1976 r., która umożliwia autorom piosenek odzyskanie praw od wydawców muzycznych 35 lat po ich utracie.

Prawnik McCartneya poinformował, że obie strony „rozwiązały sprawę poprzez zawarcie poufnej ugody”.