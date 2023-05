Il Divo - ukochany kwartet Polaków powraca!

Podczas tegorocznego występu Il Divo w Atlas Arenie w Łodzi zespół z pewnością zaśpiewa swoje największe przeboje z ostatnich płyt, m.in. „You Raise me Up", „Adagio", „Hero", „Smile", „Regresa a mi", „I will Always Love You" czy „Ain't No Mountain High Enough".

- Będziemy mieli przyjemność organizować koncert Il Divo już po raz ósmy! Wszystkie poprzednie występy: czy to w Łodzi – trzykrotnie, czy w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Krakowie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem fanów. Jestem pewien, że zaplanowany wieczór z kwartetem w Łodzi, kolejny raz okaże się niezapomnianym przeżyciem. Szeroki repertuar, światowe przeboje i fantastyczne głosy międzynarodowego zespołu to przepis na udany koncert. Zapraszam serdecznie, będzie pięknie - zapewnia Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje koncert Il Divo w październiku tego roku.

Kwartet Il Divo powróci na jedyny koncert w tym roku do Polski. Zespół wystąpi 26 października w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety do sprzedaży trafią 19 maja na www.biletserwis.pl. Dzień wcześniej kupić je będą mogli użytkownicy platformy Bilet Serwis, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera.

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia