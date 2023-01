O śmierci artysty poinformował w mediach społecznościowych jego brat Verdine White. „Nasza rodzina jest zasmucona utratą niesamowitego i utalentowanego członka rodziny. Nasz ukochany brat Frederick Eugene Freddie White” – czytamy we wpisie opublikowanym na Instagramie. „Dołączył do naszych braci Maurycego, Monte i Ronalda w niebie, a teraz gra na bębnach z aniołami!” – napisał brat artysty.

Urodzony 13 stycznia 1955 roku w Chicago Fred White zaczął grać na perkusji w wieku 9 lat. W roku 1974 dołączył do Earth, Wind & Fire, amerykańskiej grupy soulowej powstałej w 1969 roku. Wczesna twórczość zespołu skupiona była na długich, majestatycznych utworach, które zaliczyć można do kategorii rock progresywny. Z czasem grupa zaczęła wykonywać ballady i szybkie taneczne utwory, w których łączyła rhythm and blues, soul, jazz rock, funky i disco. W jej tekstach często pojawiały się treści społeczne.

Mężczyzna był czwartym z braci White, który wystąpił w nagrodzonym Grammy zespole R&B.

W zespole artysta zagrał na perkusji w utworach takich jak „Shining Star”, „Let’s Groove”, „September”, „Sing a Song”, „After the Love Has Gone” czy „Boogie Wonderland”.

Fred White opuścił grupę Earth, Wind & Fire w połowie lat 80. W późniejszych latach wrócił jednak do zespołu i pomógł wprowadzić go do Rock & Roll Hall of Fame, honorującej artystów rockowych i inne osoby, które wniosły zasadniczy wkład w rozwój tego gatunku.

White grał także między innymi dla artystów takich jak Bonnie Raitt, Little Feat czy Diana Ross.

Data oraz przyczyna śmierci 67-letniego perkusisty Freda White’a nie są na razie znane.