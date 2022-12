TVP pochwaliło, że się, Melanie C – znana ze Spice Girls - będzie gwiazdą tegorocznego Sylwestra Marzeń z Dwójką. Informację podały „Wiadomości”.

Gwiazda komentowała: „Jestem ogromnie podekscytowana faktem, że Sylwestra spędzę z wami w Zakopanem. Będziemy się świetnie bawić i świętować nadejście nowego roku”. W programie miał się znaleźć hit Melanie C „Never be the same again" i największe przeboje girls bandu.

Nie minęły trzy dni i Brytyjka zmieniła plany.

"W świetle informacji, które zostały mi przedstawione, a które nie zgadzają się z moimi poglądami na temat społeczności, które wspieram, obawiam się, że nie będę mogła wystąpić w Polsce na Sylwestra, jak planowałam. Mam nadzieję wrócić niedługo. Życzę Wam wspaniałych świąt i wszystkiego, co najlepsze na 2023 roku" – napisała na InstaStory i Twitterze.

Rzecz w tym, że wokalistka wspiera społeczności LGBT, zaś antena TVP wielokrotnie odstawała, delikatnie mówiąc, od standardów tolerancji, zaś atak na mniejszości seksualne stał się na antenie tej stacji jednym z tematów ostatniej kompanii prezydenckiej.



To nie pierwsza sytuacja, gdy gwiazdy pop w tym roku rezygnują z udziału w imprezach TVP. Tak zwany publiczny nadawca wcześniej pochwalił się, że Sting uświetni galę Wiktorów.

Po tej informacji gwiazdy, aktorzy i dziennikarze z Polski apelowali, by Sting odwołał swój występ 31 marca. Apel o bojkot wsparli m. in. Mariusz Szczygieł, Maciej Orłoś, Maciej Stuhr i Monika Olejnik.

Ostatecznie wydawca Stinga, czyli Universal, zrezygnował z promowania artysty w TVP.

„Sting nie wystąpi na gali rozdania Wiktorów 31 marca, wbrew wcześniejszym planom. Sting koncentruje się na wyczekiwanej przez fanów trasie koncertowej 'My Songs', przełożonej z powodu pandemii, oraz premierze singla charytatywnego "Russians (Guitar/Cello Version)", z którego zysk netto wesprze organizację charytatywną Help Ukraine Center. Środki zostaną przekazane poprzez niemiecką fundację charytatywną Ernst Prost "People For Peace – Peace for People" - napisał wówczas Universal Music Polska.