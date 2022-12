W ramach wydarzenia "Sylwester Marzeń" Telewizji Polskiej 31 grudnia Melanie C miała na scenie w Zakopanem wykonać m.in. swój hit "Never be the same again" oraz największe przeboje grupy Spice Girls.

W poniedziałek wieczorem piosenkarka zamieściła w mediach społecznościowych wpis, z którego wynika, że nie wystąpi na "Sylwestrze Marzeń".

"W świetle informacji, które zostały mi przedstawione, a które nie zgadzają się z moimi poglądami na temat społeczności, które wspieram, obawiam się, że nie będę mogła wystąpić w Polsce na Sylwestra, jak planowałam" - czytamy we wpisie.

"Mam nadzieję wrócić niedługo. Życzę Wam wspaniałych świąt i wszystkiego, co najlepsze na 2023 r." - dodała Melanie C.

Artystka nie ujawniła, z jakiego dokładnie powodu odwołuje występ. Pod jej ostatnim wpisem na Instagramie pojawiły się komentarze krytykujące ją za jej współpracę z TVP. Autorzy tych krytycznych opinii zarzucali Telewizji Polskiej homofobię oraz wytwarzanie wrogiej atmosfery wobec społeczności LGBTQ.



W ubiegłym roku Mel C otrzymała nagrodę British LGBT Award za wspieranie mniejszości seksualnych.

Urodzona w 1974 r. Melanie Jayne Chisholm, lepiej znana jako Mel C lub Melanie C, to angielska piosenkarka, która zyskała popularność pod koniec ubiegłego wieku jako jedna z wokalistek zespołu Spice Girls, który obok niej tworzyły Geri Halliwell, Victoria Beckham, Melanie Brown oraz Emma Burton. W 1999 r. wokalistka rozpoczęła karierę solową.