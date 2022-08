Spotify ogłosiło zmianę nazwy swojej listy utworów Music of Ukraine, która będzie teraz funkcjonować jako UNITED24: Music for Ukraine.

Odświeżona playlista, która pojawiła się przed Dniem Niepodległości Ukrainy (24 sierpnia), zawiera muzykę ukraińskich artystów, jak również innych czołowych artystów z całego świata deklarujących swoje wsparcie dla Ukrainy. Nawet po Dniu Niepodległości, playlista będzie nadal aktualizowana, aby pomóc dzielić się głosem Ukrainy ze światem.

Jako część tego ważnego rebrandingu na UNITED24: Music for Ukraine, dodano specjalną wiadomość wideo od Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W filmie Prezydent Zełenski wyraża wdzięczność fanom muzyki i zachęca do słuchania, i dzielenia się ukraińską muzyką na całym świecie. Zachęca również wszystkich do wspierania UNITED24, dlatego też kontynuujemy działanie naszej funkcji Fan Support, dodając link do darowizny na górze playlisty UNITED24: Music For Ukraine.

Ten link pomoże zebrać fundusze dla UNITED24, oficjalnej platformy fundraisingowej Ukrainy uruchomionej przez Prezydenta Zełenskiego.