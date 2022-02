W wypowiedziach polityków i komentarzach mediów pojawiła się nuta satysfakcji: Putin się przeliczył, teraz Europa przestawi się na LNG i Kreml będzie miał z pyszna. Niestety, LNG to stosunkowo niewielki, jak na globalne potrzeby, rynek. Nawet gdyby znaczną jego część - pod presją Waszyngtonu i Brukseli - przekierować do Europy, nie zmieni on warunków gry.