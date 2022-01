Takie wyniki przyniosło badanie polskiego rynku w 2021 r. przeprowadzone przez Międzynarodową Federację Przemysłu Fonograficznego (angielska nazwa IFPI). 17 proc. rynku w sekwencji tygodniowej przypadło na słuchaczy platform streamingowych w formie płatnego abonamentu, zaś 10 proc. na słuchaczy platform streamingowych w formie bezpłatnej (słuchanie muzyki przedzielanej reklamami). Wyniki badań dlatego są przełomowe, ponieważ na słuchanie muzyki z radia przypadało 26 proc.

Legalnie można słuchać nagrań korzystając z platform streamingowych i serwisów Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer i Amazon Music. Oficjalnych danych nie ma. W Związku Producentów AudioVideo można usłyszeć, że nasz rynek w większości należy do Spotify.

Jak powiedział „Rz" Mateusz Smółka ze wschodnioeuropejskiego odziału Spotify, polski rynek zdecydowanie wyróżnia fakt, że polscy użytkownicy Spotify uwielbiają krajowych wykonawców.

– W 2021 roku w naszym zestawieniu najczęściej słuchanych artystów w Polsce w pierwszej 20 znaleźli się jedynie rodzimi twórcy. Z podobną sytuacją mamy także do czynienia w przypadku listy top 30 najpopularniejszych utworów, na której jedyną zagraniczną piosenką jest Måneskin – „I Wanna Be Your Slave". Co więcej, widzimy, że dominacja polskich twórców na naszych listach przebojów rośnie z roku na rok – mówi Mateusz Smółka.

Drugim punktem wyróżniającym polski rynek jest zdominowanie go przez muzykę hip hop i jej różne odmiany. W zestawieniu 20 najpopularniejszych artystów w Polsce aż 19 z nich to rodzimi raperzy.

– Największą popularnością nadal cieszy się rodzimy hip hop i jego różne odmiany. Dziś stanowi on aż 23 procent muzyki słuchanej przez polskich użytkowników Spotify, to wzrost o 100 procent w ciągu ostatnich 5 lat – podkreśla Smółka. – Możemy też zaobserwować w polskim rapie dużą popularność młodych twórców, którzy doskonale rozumieją młodszych słuchaczy, należących do generacji Z.

Płyta „Młody Matczak" znalazła się na pierwszym miejscu listy najpopularniejszych albumów, a promujący ją singiel „Kiss cam (podryw roku)" uzyskał najwięcej odtworzeń. Wzrost popularności zanotowała także sanah, która stała się najpopularniejszą artystką wśród polskich użytkowników Spotify.

Z kolei na szczycie globalnej listy najpopularniejszych artystów i artystek ponownie uplasował się Bad Bunny. Na pozostałych miejscach znaleźli się twórcy jak i twórczynie, którzy rządzili też w zestawieniu'2020: Taylor Swift, Drake, Ariana Grande, Dua Lipa czy The Weekend. Obok nich jednak pojawili się także artyści i artystki, którzy w 2020 roku zajęli niższe lokaty: koreański boysband BTS, Justin Bieber, Olivia Rodrigo czy Doja Cat.

Prognozy są następujące:

– W 2022 r. możemy się spodziewać mocniejszego wpływu artystek na polską muzykę, czego doskonałym sygnałem jest znalezienie się sanah na liście top 3 najpopularniejszych wykonawców w Polsce – zapowiada Mateusz Smółka. – Myślę, że może to być kluczowa zmiana, która – jak pokazują przykłady sukcesu Young Leosi, Dziarmy czy Oliwki Brazil – czeka na nas „tuż za rogiem". Patrząc na muzykę rap, takie równouprawnienie będzie stanowić niesamowitą rewolucję i sprawi, że pojawi się jeszcze więcej utalentowanych raperek, a tym samym w dużym stopniu wpłynie to na polską scenę.