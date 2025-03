XIX Konkurs Chopinowski. Pierwsze rekordy pobite

Uczestników eliminacji oceniać będzie międzynarodowe jury, w którym dominują laureaci konkursu sprzed lat, a będzie obradować znów pod przewodnictwem Wojciecha Świtały. Natomiast już podczas październikowych trzech etapów oraz finału z orkiestrą jury ma pracować pod kierownictwem zwycięzcy z 1970 roku, Amerykanina Garricka Ohlssona. To istotna zmiana, na czele składu oceniającego uczestników stał z reguły polski pianista i pedagog. Jak podkreśla jednak dyr. Artur Szklener chodzi o to, by werdykt wydało jury prawdziwie międzynarodowe. Najmłodsza w tegorocznym jego składzie jest zwyciężczyni Konkursu Chopinowskiego z 2010 roku, Rosjanka od lat mieszkająca w Niemczech Rosjanka Julianna Awdiejewa.

Organizatorzy liczą, że XIX Międzynarodowy Konkurs Chopinowski pobije także rekord zainteresowania jego przebiegiem. Już są tego pierwsze symptomy. Wszystkie bilety na przesłuchania rozeszły się błyskawicznie, sprzedawane zarówno w internecie, jak i w kasach Muzeum Chopina. Tam kolejka ustawiła się już o świcie, byli w niej także przybysze z Japonii, którzy przyjechali do Warszawy tylko po to, by zdobyć karnet na wszystkie konkursowe przesłuchania.