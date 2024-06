Polka Ewa Bogusz-Moore będzie dyrektorką filharmonii w Niemczech

Kazimierz Olejnik: Państwo ma narzędzia, by zrobić porządek z Danielem Obajtkiem

Państwo ma się wziąć za robotę, bo może wszystko. I ma wykonać to, co do niego należy, i zrobić z Danielem Obajtkiem porządek – mówi Kazimierz Olejnik, prokurator w stanie spoczynku, były zastępca prokuratora generalnego.