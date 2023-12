Matteo Bocelli zaśpiewa w Polsce na trzech koncertach! To będą wyjątkowe wieczory

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

Reklama

Artysta powróci do fanów, których oczarował w październiku, by dostarczyć im jeszcze więcej magicznych chwil i muzycznych emocji. Polska pokochała Matteo, a Matteo pokochał nasz kraj! Sprzedaż biletów na koncerty rozpocznie się 21 grudnia o godzinie 10:00 na www.biletserwis.pl.

Po ojcu Matteo odziedziczył talent wokalny. Teraz przeciera już własny, artystyczny szlak, łącząc repertuar klasyczny i współczesny. Od czasu swojego pierwszego publicznego występu w rzymskim Koloseum w wieku 18 lat, Bocelli junior śpiewał już na wielu największych scenach świata u boku legendarnego Andrei i zyskał sławę muzyczną. Prezentując operę, klasykę i pop Matteo śpiewa zarówno po angielsku jak i włosku. Teraz jednak postawił już na rozwój solowej kariery.

Po raz pierwszy polska publiczność zobaczyła Matteo Bocellego przy okazji stadionowych koncertów jego ojca w Poznaniu i Warszawie, i już wtedy przyjęła go entuzjastycznie. W sierpniu mijającego roku artysta był gościem plenerowego wydania programu „Dzień dobry TVN”, emitowanego na żywo spod Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Tego samego dnia spontanicznie wystąpił w minikoncercie na krakowskim Rynku Głównym. Publiczność mogła się przekonać o łagodnym usposobieniu, skromności i ponad wszystko o ogromnym talencie młodego Matteo, który samodzielnie dopiero wchodzi w wielki świat artystyczny. Wszystko to było jednak jedynie wstępem do pełnowymiarowych koncertów, z jakimi Bocelli junior wystąpił w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu jesienią tego roku. Wykonywane przez niego utwory, były oklaskiwane na stojąco. Niezwykły urok osobisty, obycie ze sceną oraz niezaprzeczalny talent – to cechy charakteryzujące 26-latka, który, jak się wydaje, urodził się po to, by śpiewać.

Po fenomenalnych koncertach w październiku tego roku, Matteo Bocelli powróci do Polski w czerwcu 2024 roku, aby ponownie wzruszyć i dostarczyć fanom niepowtarzalnych emocji. Zanim do tego dojdzie, wokalista specjalnie przyjedzie raz jeszcze do naszego kraju. Zaśpiewa w ostatnim dniu 2023 roku jako zagraniczna gwiazda Sylwestrowej Mocy Przebojów telewizji Polsat.