Inauguracji dokonały w środę Elżbieta Penderecka, żona kompozytora, Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewcza i Marianna Otmianowska, zastępca dyrektora Łazienek. Uroczyści towarzyszył koncert w wykonaniu Atom String Quartet.

- Natura i muzyka – to zestawienie zawsze było niezwykle ważnym i inspirującym dla Krzysztofa Pendereckiego. Myślę, że prezentowanie jego muzyki w przestrzeni natury, w tak ścisłym związku z tym, co nas otacza, zyskałoby jego uznanie Cieszy mnie także okazja do zapoznania szerszej publiczności z jego twórczością – czasem wymagającą, ale także intrygującą, szczególnie w połączeniu z takimi kontekstami otoczenia. – mówi Elżbieta Penderecka. Zachęca również do odwiedzenia ogrodu w Lusławicach, założonego przez kompozytora, który zainspirował go do stworzenia m.in. VIII Symfonii i wielu innych utworów.

Multimedialna instalacja w Łazienkach Królewskich znajduje się w sąsiedztwie Bramy Południowej przy ul. Gagarina. Głównym jej elementem jest rosnące tu drzewo, które wraz ze swoim najbliższym otoczeniem odbija się w kilku lustrach umieszczonych u jego podstawy Z ukrytych w konstrukcji głośników dobiega motyw muzyczny - utwór „Little partita in the old style”, inspirowany twórczością Krzysztofa Pendereckiego, napisany przez Piotra Orzechowskiego na zlecenie Instytutu Adama Mickiewicza.

Gdy osoby zainteresowane dźwiękiem podejmą próbę jego lokalizacji i zbliżą się do instalacji, czujniki zareagują i sprawią, że dźwięk utworu płynącego z głośników stanie się głośniejszy.

„Grające drzewo” wyposażono też w czytnik kodów QR, który pozwala widzom połączyć się z elektroniczną platformą „Ogród Pendereckiego” - pendereckisgarden.pl, stworzoną przez Instytut Adama Mickiewicza po śmierci kompozytora w marcu 2020 roku. Platforma promuje jego twórczość, pozwalając lepiej poznać jego muzykę.

Barbara Schabowska przypomina, że to właśnie Lusławice stały się inspiracją dla stworzenia tego cyfrowego projektu. I wyjaśnia, że dzięki tej stronie użytkownicy na całym świecie mogą poznać nie tylko twórczość Pendereckiego, ale i dostrzec w wielkim kompozytorze wspaniałego, szlachetnego humanistę i ogrodnika. - Chcemy dotrzeć nie tylko do melomanów – zapewnia, którzy znają jego twórczość, ale także do nowych użytkowników, również poprzez nowe technologie. Stronę odwiedziło już ponad 91 tys. użytkowników. A wspólnie z placówkami dyplomatycznymi sadzimy drzewa Krzysztofa Pendereckiego. Posadziliśmy je już w siedmiu miejscach na świecie: Brukseli, Ottawie, Singapurze, Lipsku, Kownie, Stambule i Bangkoku.

W przyszłym roku, na 90 rocznicę urodzin Pendereckiego, IAM zamierza posadzić jeszcze drzewa, grające jego muzykę, w czterech miejscach na świecie.

- Jesteśmy dumni, że w Łazienkach Królewskich możemy prezentować muzykę i twórczość Krzysztofa Pendereckiego. - mówi z kolei Marianna Otmianowska, zastępczyni dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie.

- Dla nas Łazienki są miejscem, które łączy pamięć i historię, ale jest też miejscem gdzie ta historia się stwarza. Połączone go z muzyką Pendereckiego daje nam możliwość sensorycznego doświadczenia tej zabytkowej przestrzeni. – dodaje.

Projekt Grające drzewo sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.