Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia

Płk Tomasz Kajzer zaznacza, że zatrzymani żołnierze nie skorzystali z przysługującego im prawa do wniesienia zażalenia do Sądu Rejonowego w Białymstoku, w celu zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania. Nie skorzystali również z przysługującego im prawa do wniesienia zażalenia do prokuratora do spraw wojskowych prokuratury rejonowej.

„Odnosząc się do informacji medialnych w tej sprawie pragnę zaznaczyć, chociaż nie ma to znaczenia prawnego, że zatrzymywani żołnierze w momencie podejmowania wobec nich czynności, znajdowali się w ubiorach cywilnych, a nie w umundurowaniu wojskowym" - napisał komendant główny Żandarmerii Wojskowej.