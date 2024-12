„Globalny Chrząszcz”, nowość w ofercie podcastowej „Rzeczpospolitej”

Gospodarzem podcastu będzie szef działu zagranicznego „Rzeczpospolitej” Jerzy Haszczyński, który rusza z 10 odcinkowym pilotażem cyklu „Globalny Chrząszcz”. Gośćmi audycji będą osoby, dla których język polski nie jest językiem ojczystym.

– Rozmów z ekspertami i dziennikarzami od spraw międzynarodowych jest dziś dużo. Zdecydowałem się rozmawiać z tymi, którzy nie znają polskiego od dziecka. I nie chodzi tu wyłącznie o ludzi uzdolnionych lingwistycznie, ale pełniących różne funkcje: liderów społeczności, polityków, dziennikarzy itp. Nie będziemy unikać tematów bieżących, ale punktem wyjścia będzie właśnie „chrząszcz" - skojarzenia językowe i kulturalne z Polską – mówi Jerzy Haszczyński.

Pierwszym gościem audycji będzie lider społeczności Chabad Lubawicz, rabin Szalom Dow Ber Stambler. Premiera już w poniedziałek, 23 grudnia o godzinie 15.00. Kolejne odcinki – w kolejne poniedziałki.

– Podcasty to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów. Według podsumowania Spotify podcasty „Rzeczpospolitej” zanotowały w ostatnim roku niemal 40-procentowe wzrosty – mówi Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”. – Dzięki podcastom można docierać do nowych użytkowników, promować rozpoznawalność marki „Rzeczpospolitej” w nowych kanałach komunikacji, docierać do młodszych odbiorców, a to wszystko nie rezygnując ani na moment z dziennikarstwa najwyższej jakości. Podcasty są też dobrym narzędziem wyrabiania w użytkownikach nawyku sięgania do jakościowego dziennikarstwa – dodaje.

„Rzeczpospolita” już teraz ma w ofercie całą paletę wysokiej jakości podcastów, m.in. codzienny komentarz dziennikarzy i publicystów „Rzeczpospolitej” lub zaproszonych ekspertów do bieżących wydarzeń „Rzecz w Tym”, polityczne podsumowanie tygodnia „Polityczne Michałki” autorstwa Michała Szułdrzyńskiego i Michała Kolanki czy „Szkoła Na Nowo”, czyli rozmowy Joanny Ćwiek-Śwideckiej z ludźmi edukacji.