„Rzeczpospolita” z nową ofertą dla subskrybentów. Wystartowało PRO.RP.PL

PRO.RP.PL zapewnia użytkownikom szczegółowe raporty branżowe, dostarczające dogłębnych informacji o kluczowych aspektach rynku. Nowość od wydawnictwa Gremi Media oferuje również analizy przygotowane przez doświadczony zespół ekspertów, umożliwiające lepsze zrozumienie uwarunkowań rynkowych i prawnych, istotnych dla funkcjonowania firm i instytucji. Integralną częścią oferty są regularnie aktualizowane analizy orzeczeń sądowych z obszaru prawa gospodarczego, cywilnego oraz pracy i ubezpieczeń, które mają bezpośredni wpływ na codzienną działalność. Ponadto, PRO.RP.PL oferuje prognozy biznesowe, wspierające planowanie i podejmowanie strategicznych decyzji.

Subskrybenci PRO.RP.PL zyskają również dostęp do newsletterów premium pełnych wyjątkowych treści naszych ekspertów. Są to tworzone wyłącznie dla nich newslettery z oryginalnymi treściami stanowiącymi wsparcie w sprawach zawodowych: „Niezbędnik przedsiębiorcy”, „Prawo co dnia: biznes”, „Prawo co dnia: podatki i rachunkowość”, „Prawo co dnia: administracja i samorząd” oraz „Prawo co dnia: kadry i płace”.



– Wprowadzenie PRO.RP.PL odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne treści wspierające profesjonalistów, prawników i menadżerów, w ich pracy. Stawiamy na nasze najmocniejsze kompetencje: analizy prawnicze i raporty biznesowo-ekonomiczne – mówi Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media SA, wydawcy „Rzeczpospolitej”.

Wszyscy obecni subskrybenci rp.pl mogą przetestować PRO.RP.PL za darmo do końca sierpnia. Nowi subskrybenci, którzy zdecydują się na zakup autoodnawialnej subskrypcji, zapłacą tylko złotówkę za pierwszy miesiąc, w ciągu którego będą mogli w pełni przetestować produkt. Pełna oferta dostępna jest na stronie pro.rp.pl.