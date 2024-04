Nie żyje założyciel Money.pl Arkadiusz Osiak

„Bez garnituru, bez rozgłosu, ale z dużą nonszalancją i luzem student Politechniki Wrocławskiej Arek Osiak ponad dwadzieścia pięć lat temu zbudował we Wrocławiu największe polskie medium biznesowe. Osiak, bo tak o nim wszyscy mówiliśmy, ”czuł„ internet jak mało kto w Polsce i jako jeden z pierwszych w polskiej sieci postawił na SEO. Wierzył, że to, co robi, przyniesie mu sukces i dążył do niego konsekwentnie. Miał też niesamowitą zdolność przyciągania do siebie niezwykłych ludzi, którzy razem z nim budowali jego firmę, markę, moneyową rodzinę - wspomina Tomasz Bonek, redaktor naczelny Money.pl w latach 2004-2015” - wspomina na lamach Money.pl Tomasz Bonek, redaktor naczelny serwisu w latach 2004-2015.

„Uczył, szefował i tworzył internet w przyjaznej, niekorporacyjnej atmosferze” - zaznacza Marta Smaga, project manager i później dyrektor działu rozwoju i technologii Money.pl