Polska Press zmieni właściciela? Orlen daje głos w sprawie mediów lokalnych

Dodatkowo, według Presserwisu w Polska Press miało odbyć się badanie due dilligence. Nie podano kiedy.

– Od wielu lat jesteśmy strategicznie zainteresowani zakupem Polska Press i składaliśmy oferty. Mając 42 oddziały Eski, widzimy olbrzymie synergie i jesteśmy w stanie przedłużyć żywot gazet – powiedział portalowi Zbigniew Benbenek, właściciel ZPR. Jesienią ub.r., po wyborach, twierdził jednak w rozmowie z Wirtualnemedia.pl, że Polska Press byłoby kłopotem.

Co na to wszystko Orlen? Czy Polska Press jest wystawiona na sprzedaż? Edyta Olkowicz z biura prasowego koncernu nie odpowiedziała nam na to pytanie. - O naszych działaniach informujemy w komunikatach — powiedziała Olkowicz.

W Orlenie niedawno zmienił się skład zarządu. Spółka ma p.o. prezesa.

Ile za media lokalne zapłacił Orlen

Orlen w 2021 r. zapłacił za wydawnictwo 210 mln zł. Daniel Obajtek, ówczesny prezes paliwowej grupy mówił w wywiadzie dla „Super Expressu”: - Musimy mieć spółki, które będą obsługiwały nasz biznes nie tylko pod względem technicznym, lecz także informacyjnym. Według niego, Polska Press stanowiła logiczne uzupełnienie posiadanego przez Orlen domu mediowego, spółki Ruch i inwestycji e-commerce.

W 2023 roku wszystkie dzienniki Polska Press rozchodziły się w 99,07 tys. egzemplarzy (dane: Polskie Badania Czytelnictwa), a serwisy internetowe tej grupy odwiedziło 16,9 mln internautów (Mediapanel PBI/Gemius). Według Presserwisu, Polska Press i Grupa ZPR Media miałyby w styczniu łącznie 19,1 mln internautów i wyprzedziłyby Grupę Agora (18,8 mln).