Piotr Gliński chce zabetonować władze TVP i mediów publicznych

Prawo i Sprawiedliwość chciałoby utrzymać wpływy w mediach publicznych – TVP, Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej. Zmiany personalne we władzach publicznych nadawców i agencji prasowej od dawna są głośno zapowiadane przez dotychczasową opozycję, jako jedna z pierwszych rzeczy do zrobienia po przejęciu władzy. Tymczasem PiS próbuje zabetonować dotychczasową sytuację, co dałoby tej partii możliwość dalszego wywierania wpływu na opinię publiczną.

Reklama

- PiS chce zabetonować obecne władze mediów publicznych – powiedział Radiu ZET Robert Kwiatkowski, członek Rady Mediów Narodowych, desygnowany przez Lewicę.

Skomentował w ten sposób informacje o tym, że Rada Mediów Narodowych podjęła decyzję o zmianie statutów TVP, Polskiego Radia i PAP. Zmiana dokonana została na wniosek ministra kultury Piotra Glińskiego, który wnosił o to, by "w razie likwidacji trzech wymienionych w piśmie spółek likwidatorami mają być członkowie zarządów spółek". Ma to zablokować możliwość wykorzystania przez KO sposobu na "likwidację" publicznych spółek medialnych w celu dokonania zmian personalnych zarówno na szczeblach zarządczych, jak i w redakcjach.