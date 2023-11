Związki zawodowe działające w ramach telewizji publicznej skierowały do władz spółki pismo, w którym domagają się dwukrotnie wyższej premii świątecznej niż ta, o jaką zabiegały w ubiegłym roku. Nie zniechęcił ich fakt, że poprzednim razem zarząd TVP odmówił wypłaty pracownikom proponowanego dodatku w wysokości 1 tys. zł. W tym roku związkowcy żądają 2 tys. zł brutto premii z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

Pracownicy TVP: Koszty utrzymania wciąż realnie wysokie

Pismo trafiło w zeszłym tygodniu na biurko prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza oraz dyrektorów biura spraw korporacyjnych i biura zarządzania kapitałem ludzkim. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych TVP Wizja oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Radia i Telewizji argumentują w dokumencie, że taki dodatek „umożliwi pracownikom zrealizowanie potrzeb związanych z okresem świąteczno-zimowym” i podkreślają, że inflacja w Polsce wciąż jest wysoka.

„Dla dużej części pracowników będzie to też bardzo istotne wobec cały czas realnie wysokich kosztów utrzymania. Przyznanie świątecznego świadczenia pieniężnego będzie gestem dobrej woli kierownictwa spółki w stosunku do pracowników i miłym prezentem dla nich” – przekonują związkowcy w dokumencie, do którego treści dotarł portal Wirtualnemedia.pl.

