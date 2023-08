Jacek Bromski, prezes SFP: Polscy filmowcy chcą we wrześniu pozwać rząd

Nie pałac, ale niewielki pensjonat w Sopocie został nabyty z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej. Zarówno Koło Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich, jak i Koło Reżyserów SFP od lat prosiło zarząd, by znalazł taki dom. Zapotrzebowanie na tego typu miejsca wśród autorów jest bardzo duże, a jak dotąd SFP dysponowało tylko jednym tego rodzaju obiektem – w Kazimierzu Dolnym, z raptem sześcioma pokojami. Taki dom ma służyć przede wszystkim młodym twórcom, którym ze względu na trudne warunki mieszkaniowe brakuje twórczej przestrzeni. Domy pracy twórczej istnieją w Polsce od lat. ZAiKS dysponuje sześcioma, literaci dwoma, poza tym mają je aktorzy, dziennikarze, naukowcy z Polskiej Akademii Nauk i KUL-u. Jest to normalna działalność statutowa każdego stowarzyszenia twórców, a nie, jak insynuował minister Cieszyński w wywiadzie, że kupiliśmy go dla prywatnych potrzeb. W tym wywiadzie pan Cieszyński nieraz (bezwiednie?) przekracza granice obciachu. Na nasz zarzut, że blokuje wypełnienie wymogów unijnej dyrektywy [o jednolitym rynku cyfrowym – red.], pisze ze skromnością: „To jest projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja w toku konsultacji wyraziłem tylko obawę o to, czy rzeczywiście okres podwyższonej inflacji to czas na podnoszenie cen cyfrowych dóbr kultury”. A ustawa spadła z porządku obrad w KPRM.

Chcieliście w sprawie tantiem rozmawiać z premierem. Czy to się udało?

Napisaliśmy do niego pismo z prośbą o spotkanie. Chciałem go spytać, jakie są powody jego niechęci do ustawy, która ma zapewnić polskim artystom filmowym tantiemy z nowego źródła dystrybucji filmów, czyli z platform VOD, jak Netflix, HBO Go i inni. Nowelizacja ustawy jest zwykłym wdrożeniem do polskich przepisów obowiązującej nas unijnej dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Uważam, że premier blokuje wejście w życie tych przepisów za pomocą swoich ludzi. Widzę, że ta decyzja nie wypływa od samego pana Cieszyńskiego i innych ludzi premiera, bo oni plączą w swoich wypowiedziach i chyba nie bardzo wiedzą, o co chodzi. Na przykład, wiceminister finansów Piotr Patkowski napisał oficjalnie pismo do ministra kultury, że wprowadzenie tych tantiem będzie złamaniem układu, który Polska podpisała o niewprowadzaniu podatków w sferze elektronicznej. Jeżeli wiceminister finansów nie potrafi odróżnić podatków na rzecz Skarbu Państwa od opłat na rzecz autorów, to można załamać ręce i zastanowić się, co on robi na tym stanowisku, albo dojść do wniosku, że przekazuje takie treści, jakie mu nakazano.

A o co naprawdę chodzi?

Jak nie wiadomo, o co chodzi… wie pani, co dalej. Tylko dlaczego polski rząd dba o interesy amerykańskiego przedsiębiorcy kosztem polskich twórców, a także kosztem podatników, bo Unia Europejska za niewdrożenie dyrektywy w terminie nalicza nam od ponad dwóch lat kary, za które zapłaci społeczeństwo. To wbrew polskiej racji stanu. Ważne, że według prawa polskiego i europejskiego ten, kto czerpie korzyści z eksploatacji cudzej pracy, powinien za to płacić, a pan minister Cieszyński swoimi działaniami nawołuje do łamania obowiązującego w Polsce prawa, z czego może nie zdaje sobie sprawy. Dla przypomnienia, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych w art. 17 stanowi: „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”. Wynagrodzenie powinno obejmować wszystkie pola eksploatacji, w tym najbardziej obecnie popularną dystrybucję internetową. Dyrektywa unijna o prawie autorskim wprost to przesądza i nakazuje wszystkim państwom w Unii Europejskiej zapewnić twórcom proporcjonalne wynagrodzenie do korzyści osiąganych przez platformy streamingowe i innych dystrybutorów na wszystkich polach eksploatacji.

Ile jest wart dziś rynek platform? Jak jest mierzony?