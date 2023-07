Trudne pytania Matejki. Wielka wystawa w Krakowie

Czytaj więcej Malarstwo Rekordowy Matejko Na aukcji w Polswiss Art 13 grudnia wydarzeniem będzie licytacja „Portretu córki Heleny z krogulcem” Jana Matejki z estymacją 8-10 mln zł.

Czy ci, którzy jak Zygmunt III, mają zamknięte oczy, są zasłuchani czy znużeni? Czy uważnym słuchaczem jest raczej kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski, który intrygował przeciw Zygmuntowi III, marząc o koronie dla siebie? Czy stojący w centrum marszałek wielki koronny Mikołaj Zebrzydowski, który przystanie do rokoszan przeciw Zygmuntowi III?

Kolejne generacje badaczy spierają się również o to, do którego fragmentu kazań Matejko bezpośrednio się odnosił.

Zagadką pozostaje, co oznacza rzucona rękawica u stop Zebrzydowskiego. Kto ją rzucił? Twórcy wystawy sugerują, że to sam Matejko rzucił ją rodakom, żeby mieli odwagę mierzyć się z własną historią.

Wyrok na Matejce

O tym, że bywa to trudne, świadczyło przyjęcie „Rejtana”. Obraz pokazujący dramatyczną chwilę przed ratyfikowaniem przez Sejm traktatu rozbiorowego w 1773 r., choć dziś jest odczytywany jednoznacznie jako protest w obronie ojczyzny, w XIX wieku wywołał burzę i podzielił polską opinię publiczną. Wielu krytykom nie podobało się, że artysta „rozdziera rany” i oskarża elity o zdradę ojczyzny. Józef Ignacy Kraszewski pisał wręcz, że Matejko obraził w nim uczucia narodowe. W odpowiedzi na zarzuty artysta namalował wówczas „Wyrok na Matejkę” (1867). Na obrazie tym przedstawił się jako skazańca pod średniowiecznym pręgierzem.

Między „Kazaniem Skargi” a „Rejtanem” na wystawie umieszczono „Stańczyka”, którego 24-letni Matejko namalował w 1861 r. po powrocie do Krakowa z Monachium, gdzie kontynuował artystyczne studia. Błaznowi Zygmunta Starego, uważanego za mędrca zatroskanego o los Polski, Matejko nadał własne rysy. Portret ten to artystyczny manifest. Daje w nim do zrozumienia, że jego misją jest malarstwo historyczne, budzenie sumień i nadziei na odzyskanie wolności.