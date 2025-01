Nie żyje Marcin Wicha. Laureat Nagrody Literackiej „Nike” miał 53 lata

O śmierci Marcina Wichy w mediach społecznościowych poinformował między innymi dziennikarz Michał Nogaś. „Odszedł Marcin Wicha. Nie sposób w to uwierzyć” – czytamy.

Reklama

„Marcin Wicha uczulał na słowa i na to, żeby nie nadużywać wielkich liter i patosu. Nie możemy teraz napisać, że był wielkim pisarzem, a przecież był. Powinniśmy znaleźć inne słowo. On by potrafił” – napisała dziennikarka Justyna Sobolewska w „Polityce”, gdzie Wicha publikował felietony.

Czytaj więcej Plus Minus „Kierunek zwiedzania": Niekonsekwentne impresje „Kierunek zwiedzania" Marcina Wichy aspiruje do pokazania świata Kazimierza Malewicza, twórcy słynnego „Czarnego kwadratu na białym tle". Ale realizacja daleka jest od ideału.

Odszedł Marcin Wicha

Marcin Wicha urodził się w 1872 w rodzinie pochodzenia żydowskiego jako syn architekta Piotra Wichy i Joanny Rabanowskiej-Wichy.