Patrycja Volny: jak bił, pił i molestował Jacek Kaczmarski

Maltretowanie dzieci i zwierząt

Dużo w tej książce rodzinnych historii bitych kobiet i dziewczynek: „Mam pięć lat. Skaczę po kabinie. Ojciec zachęca mnie do zjedzenia jajka na twardo, które mama zawinęła w gazetę. Dziwnie pachnie. Nie zamierzam go jeść. „No zjedz” – mówi ojciec. (…) Ojciec w furii popycha mnie na ścianę. Zostaje na niej plama krwi. Krew jest moja. Nadziałam się na wystający gwóźdź. Mama próbuje zatamować krwotok. Krzyczy na tatę, a on siedzi skarcony na rogu łóżka. Chyba mu głupio”.

Książką w książce są fragmenty „Życia do góry nogami”. To zapiski córki i syna już z okresu Australii. I stamtąd przebijają drastyczne sytuacje, choć jak pisze Volny: „Lubiłam jego wyobraźnię, a on lubił moją”.

Zamieszkali w Mullaloo, podmiejskiej dzielnicy na północy Perth, w dom z czterema sypialniami: „Zamykał się w gabinecie. Palił horizony, pisał. Proza mu nie wychodziła, nie miał do niej cierpliwości. Ani do zajęć domowych, klecenia mebli, dzieci – wszystkiego, czym trzeba się zajmować uważnie i długo, z czułością. On był krótkodystansowcem: zapisać, zaśpiewać, zachwycić. Zauroczyć. Wszystko naraz. A z powieścią się tak nie da. Nad powieścią się ślęczy. Nigdy tego nie powiedział, ale myślę, że naprawdę trudno mu było je pisać”.

W analizie córki ojciec powraca tak: „Wiecznie na kacu lub wiecznie na głodzie. Jedno albo drugie. Pił w gronie Polaków, ale częściej sam, bo dzieliły nas takie odległości, że trudno było wpaść do kumpla na piwo. I znowu urzędował w tym swoim gabinecie. Pisał, palił, pił. Pił, pił, pił. Coraz więcej. (…) To było normalne, że ojciec krzyczał, denerwował się, ubliżał. Codzienność, żadne wielkie wydarzenie. Coś źle stało, źle smakowało, źle się komuś powiedziało, i tak w nieskończoność. Nauczyłam się wychodzić z pokoju natychmiast, kiedy on się w nim pojawiał. Z dnia na dzień napięcie w naszym domu rosło. Pęczniało jak balon. Mama robiła wszystko, żeby uchronić mnie przed wybuchem. W pamięci zostało mi więc niewiele. Urywki, jak wił się w delirce, łamał mu się głos, pociły ręce”.