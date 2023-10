W światowej prasie sporo pisano o katolicyzmie Fossego, na który przeszedł w 2012 roku, a także o walce z alkoholizmem i lękiem społecznym, który go oddalał od życia wśród ludzi.

Czytaj więcej Literatura Jon Fosse pisze o samotności, aborcji i molestowaniu Jon Fosse, tegoroczny noblista, opisuje największe problemy dzisiejszych rodzin. Był najczęściej wystawiany w Polsce w pierwszej dekadzie stulecia. Odwiedził wtedy Polskę. Mamy świetne przekłady jego dramatów.

W Polsce przez lata był lepiej znany ludziom teatru niż literatury. Do czasu aż we wrześniu 2023 r. wydawnictwo ArtRage wydało przekład pierwszego tomu jego cyklu powieściowego „Septologia”.

Strumień świadomości

To książka pisana w formie strumienia świadomości. Narrator jest malarzem i portretuje swoje codzienne życie, godzina po godzinie. – To prosty język, ale z reguły im prostszy język, tym trudniej się nad nim pracuje. Zwłaszcza gdy jest dużo powtórzeń, jak u Fossego, gdzie jednocześnie trzeba zachować prostotę języka – wyjaśnia „Rz” tłumaczka Iwona Zimnicka. – Wyzwaniem było też to, że w całym tekście powieści nie ma kropek, trzeba próbować kłaść akcenty w zdaniu, żeby te kropki pojawiały tak się w podświadomości czytelnika.

Jednocześnie jest to zaskakująco przystępna proza, w której można zasmakować. Takiego zdania jest pisarz i krytyk Wojciech Chmielewski: – To nie jest książka uciążliwa w lekturze, przeciwnie, daje dużą satysfakcję – mówi „Rz”. – To literatura bazująca na pamięci, w której autor szuka odpowiedzi na pytania, kim jestem i co mi się zdarzyło w życiu. A wszystko to na tle norweskich ulic, wiosek, fiordów. No i wreszcie istotny jest też wymiar religijny tej prozy. Wiara i modlitwa jest wpleciona w życie bohatera-narratora.

„Drugie imię” to pierwszy z trzech tomów „Septologii”. Za kolejne jej części Fosse był nominowany do Międzynarodowego Bookera w latach 2020 i 2022. To był też argument, który przekonał wydawcę, by przybliżyć polskiemu czytelnikowi Norwega. – Jeszcze przed Noblem zaskoczyło nas pozytywnie zainteresowanie „Septologią”. W miesiąc sprzedała się w nakładzie tysiąca egzemplarzy papierowych, co na naszą skalę i w ogóle sprzedaż literatury pięknej ze świata jest dobrym wynikiem. Robimy dodruk i jest też oczywiście e-book – wyjaśnia pytany przez „Rzeczpospolitą” Krzysztof Cieślik, współwłaściciel ArtRage.