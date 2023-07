Nieznośny ciężar śmierci. Zmarł Milan Kundera

W wywiadzie dla „The Paris Review” w 1983 r. powiedział: „Moją życiową ambicją było połączenie najwyższej powagi pytania z najwyższą lekkością formy. Połączenie frywolnej formy i poważnego tematu od razu obnaża prawdę o naszych dramatach – zarówno tych rozgrywających się w naszych łóżkach, jak i tych, które rozgrywamy na wielkiej scenie Historii, oraz ich przerażającej znikomości. Doświadczamy nieznośnej lekkości bytu”.

Z takimi przekonaniami trudno być poetą, jeśli już to heroikomicznym. A przecież Kundera ma na koncie trzy tomiki. Mało kto wie, że jego poetycka popularność wzrosła w 1955 r., kiedy w Warszawie zdobył I nagrodę na Światowym Festiwalu Młodzieży za wiersz „Ostatni maj”. Od dzieciństwa zaczytywał się w wierszach Baudelaire'a, Rimbauda, Apollinaire'a, ale także utworach Bretona, Cocteau, Bataille'a, Ionesca i podziwiał francuski surrealizm.

Literacką odmianę zapowiadało to, że poeta zakończył studia esejem o literackim idolu Vladislavie Vančurze, który zatytułował „Sztuka powieści”. Po latach tłumaczył: „Nigdy nie czułem się dobrze we własnej skórze, kiedy nadano mi nieco komiczny tytuł »poety«. Koledzy, z którymi kiedyś boksowałem na zawodach, śmiali się ze mnie. Kiedy odkryłem, że nie umiem pisać wierszy, odetchnąłem z ulgą, że to już za mną”.

Wolał Nietzschego, Kafkę, austriackiego powieściopisarza Roberta Musila i Hermanna Brocha. Podobnie jak Broch starał się odkryć „to, co tylko powieść może odkryć”, w tym to, co nazwał „prawdą niepewności”.