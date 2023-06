Autorka „Jedz, módl się, kochaj” wycofuje nową książkę po protestach Ukraińców

Elizabeth Gilbert to autorka i bohaterka autobiograficznej powieści „Jedz, módl się, kochaj” – światowego bestselleru. Choć był to debiut pisarki, to właśnie dzięki niemu Gilbert zasłynęła w świecie literatury.

Książka sprzedała się w ponad 10 milionach egzemplarzy i doczekała się ekranizacji w reżyserii Ryana Murphy'ego, który w rolach głównych obsadził Julię Roberts i Javiera Bardem.

Niebawem – po pięciu latach od debiutu – miał ukazać się kolejny tytuł Elizabeth Gilbert. Autorka poinformowała jednak, że „usuwa książkę z harmonogramu publikacji”. Powodem decyzji jest to, że jej akcja rozgrywa się w Rosji, co nie spodobało się czytelnikom z Ukrainy – informuje brytyjski dziennik „The Guardian”.

Autorka „Jedz, módl się, kochaj" rezygnuje z premiery nowej książki

Nowa powieść, zatytułowana „The Snow Forest” i osadzona na Syberii w 1900 roku, miała zostać wydana w lutym 2024 roku – a więc w drugą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę.

Elizabeth Gilbert zdecydowała jednak, że wstrzymuje projekt z powodu „ogromnej fali reakcji” ze strony ukraińskich czytelników, którzy uznali, że książka będzie przedstawiać wyidealizowany wizerunek Rosji, podczas gdy kraj ten odpowiedziały jest za popełnianie zbrodni wojennych.