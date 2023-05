„Kate Bush w 50 odsłonach”. Magiczny teatr wokalistki

Oczywiście książki Toma Doyle’a nie byłoby, gdyby nie wielkie powodzenie przeboju „Running Up That Hill” w serialu „Stranger Things”, który w platformach streamingowych podniósł popularność gwiazdy o 10 tys. proc i pozwolił jej zarobić 2,3 mln dolarów z tantiem w kilka tygodni.

O Kate Bush przez wiele lat można było powiedzieć, że jest artystką, która wybrała rodzinne życie. Jest nawet anegdota o wizycie w jej domu wydawców z EMI. Bush miała wtedy powiedzieć: „Przedstawię wam to, nad czym teraz pracuję”. I wyjęła z piekarnika świeżo upieczone ciasteczka. „Nieprawda! – powiedziała, komentując historyjkę – ale wychodzę na domatorkę, co do mnie pasuje”. Od 1993 r. aż do 2005 r. nie wydała żadnej płyty. Potem tylko dwie: „Aerial” i „50 Words for Snow” (2011).

„Nie chodzi o zarabianie pieniędzy. Gdyby mi na tym zależało, wydawałabym płytę co rok, dobrą albo gównianą. To chyba jasne, prawda?” – tłumaczy.

Tom Doyle - „Kate Bush w 50 odsłonach”. Rebis, 2023

Z rodzicami Bush znał się David Gilmour z Pink Floyd. Docenił jej talent, ale postanowił podrasować nagrania. Zarejestrował ponad 50 i wybrał trzy najlepsze w różnych konwencjach. Wynajął studio i kwartet smyczkowy.