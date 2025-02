Anna Łazar dyrektorką Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie

Przełomowa zmiana

Do otwartego konkursu na dyrektora CSW - Zamek Ujazdowski zgłosiło się 11 chętnych, a warunki formalne spełniło 10 osób: Maciej Aleksandrowicz, Eulalia Domanowska, Violetta Jaskólska, Zofia Machnicka, Krzysztof Andrzej Mikołajewski, Anna Łazar, Daniel Rogala, Agnieszka Sienkiewicz-Nowacka, Agnieszka Sosnowska, Waldemar Tatarczuk. W pierwszym głosowaniu nie wyłoniono kandydata bezwzględną większością głosów, w drugim Anna Łazar uzyskała 5 głosów na 9.

W czasach globalnych i lokalnych kryzysów kandydatka z dyplomatycznym doświadczeniem wzbudziła nadzieję na umiejętność przezwyciężenia konfliktów i wyznaczenie nowej artystycznej drogi Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski.

Od 1 stycznia 2020 do 24 czerwca 2024 dyrektorem CSW - Zamek Ujazdowski był dr Piotr Bernatowicz, powołany przez Piotra Glińskiego. Za kadencji Bernatowicza instytucja realizowała zdecydowanie prawicową wizję kultury i sztuki, co było źródłem konfliktów i protestów w środowisku artystycznym. Po jego odwołaniu ministra kultury Hanna Wróblewska powołała Kamilę Bondar, menedżerką kultury i prezeskę Fundacji Sztuki Polskiej ING, na stanowisko p.o. dyrektora, która pełniła tę funkcje do rozstrzygnięcia konkursu.

W opublikowanej na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego koncepcji programowej Anny Łazar dla CSW-Zamku Ujazdowskiego jego autorka zaznacza, że dobrze działająca instytucja powinna generować odważne, eksperymentalne, ale też odpowiedzialne intelektualnie i artystycznie wizje. A zarazem ocenia, że: „W ostatnim dziesięcioleciu przekonaliśmy się, że wolność wypowiedzi i eksperymenty myślowe mogą służyć np. poglądom antydemokratycznym i toksycznemu populizmowi. W poczuciu odpowiedzialności społecznej powinniśmy się w środowisku kultury z tymi wyzwaniami zmierzyć. CSW Zamek Ujazdowski, ze względu na swoją historię i pamięć o jego etosie jest właściwym miejscem do refleksji odważnej.”