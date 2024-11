Startuje Festiwal Niewinni Czarodzieje: Na karuzeli życia

20 listopada festiwal zainauguruje międzypokoleniowa dyskusja „Weź to wyłącz, czyli co pokoleniom w duszy gra” - w siedzibie Czwórki Polskiego Radia (al. Niepodległości 77/85, godz. 18) o zmieniających się muzycznych upodobaniach. Jej uczestnicy będą poszukiwali odpowiedzi na pytania: Czy Stefan Karwowski był fanem Perfectu, czy też wolał utwory Czesława Niemena? Czy Magda, jego żona, była fanką ABBY? Czego słuchały ich dzieci Jagoda i Marek? A gdybyśmy przenieśli bohaterów serialu „Czterdziestolatek” do współczesności, kto słuchałby polskiego rapu, a kto jazzu?

Koncert dla Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza

Muzyka to ważny motyw festiwalu Niewinni Czarodzieje. Bo kto nie zna piosenki „Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień” do muzyki Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza i słów Jana Tadeusza Stanisławskiego, wykonywanej w serialu przez Andrzeja Rosiewicza.

Podczas festiwalu „Niewinni Czarodzieje” Jan Emil Młynarski zaprasza 29 listopada na koncert „Przyjaciele, filmowcy, melomani” do klubu Proxima (ul Żwirki i Wigury 99a, godz. 20), oddający hołd Jerzemu „Dudusiowi” Matuszkiewiczowi, wybitnemu artyście, który zaczynał o sceny jazzowej, by zostać liderem odradzającej się sceny rozrywkowej. Łączył pokolenia, był duszą towarzystwa. Jak śpiewał jego przyjaciel, Wojciech Młynarski „Ach to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie”. Matuszkiewicz zaliczany jest także do znakomitych kompozytorów polskiej muzyki filmowej, m.in. do filmów „Poszukiwany, poszukiwana”, „Alternatywy 4”, „Janosik”,.

Podczas koncertu Jan Emil Młynarski wystąpi z zespołem młodych, utalentowanych muzyków, a gościem specjalnym będzie Natalia Szroeder

Niewinni Czarodzieje: Piosenki na udręki

Z kolei 30 listopad w Teatrze Rampa o godz. 19 odbędzie się musical improwizowany pt. „Przyjaciółko, jestem w kłopocie!, czyli piosenki na udręki”, w którym improwizowane piosenki przeplatane będą listami czytelniczek czasopisma „Przyjaciółka” z lat 1974-1976, co przeniesie nas do imaginarium dawnych zmartwień i sposobów radzenia sobie z nimi. Wystąpi zespół Musical improwizowany w składzie: Aleksandra Markowska, Agnieszka Bajer, Piotr Gasik, Ewa Aniela Gryczon, Kinga Kosik, Marta Podobas, Jan Purc. Muzyka: Agata Pankowska.