Agnieszka Holland: Wolność i niezależność artystów nie jest pewna

Uświadomiliśmy sobie po zrywie kongresu z 2009 r., że bez polityków i bez polityki, bez instytucji politycznych nie będziemy w stanie przeprowadzić zmian, które zaprojektują naszą wyobraźnię i nasze potrzeby w przyszłości.

Reżyserka mówiła też w odniesieniu do procesów społecznych.



- Dziś nie ma we mnie wiary, bo politycy działają reaktywnie, wsłuchują się w opinię publiczną, potem tworzą algorytmy, które na tę opinię wpływają i odpowiadają na potrzeby tej opinii. Politycy widzą, że właśnie strach jest najłatwiejszym narzędziem. Ludzie się boją, pokazując pośrednio politykom, że trzeba ich dalej straszyć i mówić o bezpieczeństwie. Politycy zaś reagują na to, co sami niejako wyprodukowali. To koło toczy się w taki sposób, że wszyscy znajdujemy się w jego wnętrzu jak szczury czy myszki, które biegają nie mogąc się z tego koła wydostać. Co zrobić żebyśmy się z niego wydostali? Ja nie mam odpowiedzi.

Kultura w świecie Trumpa i Orbana

Agnieszka Holland proponowała:



- Zastanówmy się, kim my jesteśmy dla polityków, społeczeństwa, jak mamy budować nasz elementarny autorytet? Zrobiłam sporo filmów historycznych, te najważniejsze dotyczyły II wojny światowej, lat 20, 30, 40 XX wieku, Holokaustu i ukraińskiego hołodomoru. Robiłam te filmy nie dlatego, że lubię przebywać w rzeczywistości zbrodni przeciw ludzkości. To trudna rzeczywistość i jak obliczyłam spędziłam ponad 8 lat mojego życia, przypominając o tym, co uczuliło mnie na pewien rodzaj zagrożeń. Robiłam te filmy, dlatego że miałam wrażenie, że ład zbudowany po II wojnie światowej w Europie, a także szczepionka Holokaustu, stworzyły przestrzeń bezpieczeństwa. Są nią praworządne państwa prawa, prawa człowieka, szacunek dla innego, dążenie do równości, zaprzeczenie rasizmowi i nacjonalizmowi. Teraz jednak zaczynamy żyć w świecie, gdzie nic nas nie chroni i wydaje mi się, że jesteśmy na równi pochyłej. Dlatego między innymi zrobiłam film „Zielona granica”, który już nie opowiadał o przeszłości, tylko o tym, co tu i teraz. Co działo się przed trzema laty, ale wciąż się dzieje, w tym momencie, kiedy tu siedzimy i wszyscy godzimy się właściwie na to, że tak musi być, bo jeżeli okażemy rzeczywiste, niedeklaratywne przywiązanie do naszych wartości – to przegramy z falą populizmu i brunatnego faszyzmu, która podnosi się wysoko. I żeby się utrzymać - musimy naszą wagę, naszą masę przystosować do tej fali, inaczej utoniemy. Tak uważają demokratyczni, mainstreamowi politycy w Europie i nie tylko w Europie. Jakiej wyobraźni potrzebujemy, żeby to przebić? Co my możemy zrobić? Może tylko my możemy coś zrobić, bo politycy już sprzedali wyobraźnię za komfort?

Kolejne pytanie brzmiało: