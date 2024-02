Różnorodność siłą. Sienkiewicz zapowiada celowe wydatki i zmiany legislacyjne

Wiceminister Andrzej Wyrobiec zapowiedział priorytety legislacyjne. Projekt ustawy o statusie artysty zawodowego, w tym ubezpieczeń dla ok. 67 tysięcy twórców, będzie gotowy w połowie marca. Koszt realizacji był oceniany na 130 milionów mln rocznie, co jest weryfikowane wraz z dostosowaniem do prawa unijnego. Źródłem finansowania mają być opłaty reprograficzne – to będzie wymagało porozumienia z organizacjami zbiorowego zarządzania, oraz część pieniędzy z Funduszu Kościelnego. Uproszczone ma być kryterium przyznawania statusu artysty, by uniknąć chaosu prawnego.

Jeśli chodzi o wprowadzenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym (DSM) projekt będzie gotowy za dwa tygodnie. Polsce grożą bowiem dzienne kary z powodu zwłoki poprzedniego rządu. Usunięto osobną repartycję dla organizacji wykonawców, przywrócono możliwość utworzenia przez premiera zespołu do spraw przeciwdziałania naruszeniu prawa autorskiego. Minister Sienkiewicz zapowiedział szybkie wprowadzenie ochrony praw autorskich związanych ze streamingiem muzyki i filmu.

Naprawa rynku wydawniczego

Sienkiewicz stwierdził, że konkursy są najbardziej oczywistym sposobem wyłaniania dyrektorów instytucji, a poza audytem instytucji będzie też przegląd planowanych inwestycji. Wiadomo już, że nie powstanie nowa siedziba Opery Królewskiej. To wynik konsultacji ze służbami konserwatorskimi i dyrekcją Łazienek Królewskich.

Minister odniósł się do listu otwartego księgarzy o ochronienie czytelnictwa.

– Potrzebujemy nowego programu dotyczącego czytelnictwa, możliwości utrzymywania księgarń i przeciwdziałania monopolizacji rynku wydawniczego. Teraz zakupy biblioteczne idą według schematu, co klienci chcą czytać, a to właściwie zawęża zainteresowanie literaturą. Trzeba to zmienić. W związku z tym powołujemy w Krakowie nową organizację z połączenia instytutów Literatury oraz Książki, której zadaniem będzie naprawa całego rynku. Spadek czytelnictwa jest bowiem najbardziej wstydliwym elementem partycypacji w kulturze. Ale pojawili się młodzi czytelnicy i to jest najcenniejsza rzecz, jaka się nam mogła zdarzyć i obowiązkiem nowej instytucji będzie zaopiekowanie się tą nową falą czytelniczą.

Media publiczne. „Jesteśmy w fazie przejściowej”

– Jesteśmy w sytuacji przejściowej. Najwłaściwszym jest powołanie nadzwyczajnej komisji sejmowej w sprawie nowego ładu medialnego – powiedział Sienkiewicz. Dodał, że jest świadomy możliwości weta prezydenta. Wobec obecnej blokady przepływu pieniędzy na media publiczne – rząd Donalda Tuska ma inne sposoby przekazywania dotacji.