Wawel jest Wasz. Trwa festiwal w Krakowie

Na wyjątkową wystawę, poświęconą szerokiej panoramie kultury w czasach Jagiellonów składa się ponad czterysta eksponatów sprowadzonych z kilkudziesięciu muzeów oraz bibliotek z kraju i zagranicy, m.in. z Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, Bodleian Library w Oksfordzie, British Library w Londynie, Luwru i Biblioteki Narodowej w Paryżu. Cała ekspozycja zajmuje 17 sal na trzech kondygnacjach Zamku.

- Obraz Złotego Wieku” to wystawa monumentalna, rodzaj przeżycia, które w dobie współczesnych wystaw nie zdarza się często. To wystawa, która poruszy, zaskoczy i z pewnością unaoczni znaczenie panowania ostatnich Jagiellonów, ukazując szereg kulturowych, filozoficznych, naukowych, duchowych, a nawet fizjonomicznych kontekstów. To nie jest zwykła wystawa sztuki, to wystawa szeroko omawiająca kulturę wizualną doby Jagiellonów. – mówi prof. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Od Kopernika do sztucznej inteligencji

Oprócz zwiedzania ekspozycji można wybierać miedzy spotkaniami z artystami, architektami i naukowcami. Szczególny akcent położony został właśnie na naukę zgodnie z przewodnim hasłem tegorocznego festiwalu: „Laboratorium wiedzy i doświadczeń muzealnych”. Odwołując się do tradycji jagiellońskiej organizatorzy festiwalu podkreślają, że wiele dyscyplin naukowych, odkrytych w tamtych czasach jest do dziś rozwijana. Łączą więc sztukę dawną i współczesną, inicjują rozmowę o historii i dziedzictwie kulturowym, i o tym jak przeszłość łączy się z teraźniejszością.

Z jednej strony można posłuchać wykładu przybliżającego kopernikańską wizję Wszechświata lub odwiedzić planetarium mobilne i obserwować na sztucznym sklepieniu nieba planety, księżyce i komety, odkrywać tajniki kosmosu. A także podróżować w czasie, obserwując, jak wyglądało niebo nad starożytnymi cywilizacjami, jakie legendy związane były z gwiazdami i jak kształtowały się nasze postrzeganie kosmosu na przestrzeni wieków.

Z drugiej strony na warsztatach kreatywnych mamy okazję poznać narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji, takie jak Midjourney, Adobe Firefly, ChatGPT, Gen–2, ElevenLabs, VoiceAI, MusicGen. I przy ich pomocy próbować stworzyć grafiki, zdjęcia, krótkie formy video i filmy inspirowane Wawelem i Jagiellonami.