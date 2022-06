I edycja należała w ubiegłym roku do największych wydarzeń setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema, wybitnego pisarza i futurologa. Lem nadal patronuje festiwalowi, którego nazwa pochodzi z jednego z jego tekstów, ale obecnie otwiera się także na inne tematy, decydujące o naszej przyszłości.

- Festiwal, organizowany wspólnie przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema, to unikatowe wydarzenie na mapie Polski. Spotkamy się na nim z artystami, przedsiębiorcami, innowatorami, naukowcami i publicystami, by poruszyć najbardziej palący problem naszej epoki, którym są postępujące zmiany klimatu. Musimy wychodzić poza utarte schematy i wspólnie szukać rozwiązań, by nie dopuścić do katastrofy. – mówiła na wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie Magdalena Doksa-Tverberg, dyrektorka KBF.

Bomba Megabitowa stanie się więc platformą spotkań specjalistów z różnych dziedzin. oraz aktywistów zaangażowanych w działania proekologiczne. Swoim spojrzeniem na wyzwania przyszłości podzielą się m.in. językoznawca prof. Jerzy Bralczyk, pisarka Sylwia Chutnik, krytyk literacki prof. Przemysław Czapliński, pisarka prof. Julia Fiedorczuk, dziennikarz i aktywista ekologiczny Adam Wajrak, dziennikarz Marcin Prokop, reporter i eseista Filip Springer, prezes Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia” s. Małgorzata Chmielewska, rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek, redaktor naczelny serwisu interia.pl Piotr Witwicki.

Organizatorzy festiwalu zapowiadają także międzynarodową konferencję COINS z udziałem naukowców z takich ośrodków amerykańskich, jak MIT Center for Collective Intelligence, Uniwersytet Harvarda oraz Uniwersytet Stanowy Wayne’a. Gościem specjalnym będzie jeden z najwybitniejszych ekonomistów na świecie, prof. Richard B. Freeman z Harvard Law School. A w strefie expo Centrum Kongresowego ICE Kraków zaprezentowane zostaną technologiczne innowacje wspierające ekologiczne rozwiązania.

W części edukacyjnej powołana zostanie Szkoła Ekopoetyki, służąca poszukiwaniu takich sposobów komunikowania się, które uwrażliwiają na przyrodę.

- Kultura tworzy wyobrażenia nowego świata, a wraz z nimi język, który nie tylko pozwoli opisać epokę, w jaką wchodzimy, ale jest też niezbędny do jej pełnego zafunkcjonowania. Bez kreatywności nie ma innowacji. - podkreśla kurator festiwalu Szymon Kloska. I zapowiada, że w części artystycznej znajdzie się także wystawa malarstwa Darii Solar oraz koncerty równoległego festiwalu muzyki eksperymentalnej Sacrum Profanum, odbywającego także pod proekologicznym hasłem „Gatunki zagrożone wyginięciem”.

Finałowym wydarzeniem Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa, trwającego od 5 do 12 września, będzie gala wręczenia Nagród Planety Lema przyznawanych za wybitne osiągnięcia w trzech dziedzinach: kultury, nauki i technologii.