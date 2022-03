17 jurorów z całego świata uznało, że to jeden z najbardziej „eleganckich i wysublimowanych pawilonów, dzieło sztuki, dojrzałe, edukacyjne, inspirujące doświadczenie. Pawilon, który niczego nie narzuca odwiedzającym”. Jest zrównoważony, subtelny w wyrazie, oddający w piękny sposób, za pomocą metafory ptaków w locie, ideę mobilności.

Twórcami budynku i wystawy są: polska pracownia WXCA i szwajcarskie studia Bellprat. Zaprojektowali spójną, modułową konstrukcję, wykonaną z ekologicznych materiałów, zgodnie z hasłem tegorocznej edycji wystawy światowej „Kreatywność inspirowana naturą”. Powierzchnia obiektu wynosi 2.9 tys. m kw. Konstrukcja łączy naturę z innowacyjnymi rozwiązaniami, nowoczesna architekturę z tradycyjnym materiałem - drewnem. Na zewnątrz i wewnątrz obiektu zamontowano instalacje kinetyczne, przypominające stada ptaków w locie.

Pawilon motywuje do eksploracji bogactwa naturalnego, kulturalnego, intelektualnego Polski. Zaprasza do wspólnej fascynacji mądrością natury, poznawania źródeł polskiej kreatywności. Inspiruje i zachęca do zatrzymania się i głębszej refleksji nad wpływem jednostki na losy świata i planety, siłą różnorodności. Pozwala doświadczyć, że każdy z nas jest częścią wspólnoty a nasze działania mają znaczenie.

- Opowieść, którą prowadziliśmy językiem architektury, o polskiej kreatywności inspirowanej naturą, współistnieniu człowieka i natury, naszej wspólnej odpowiedzialności za planetę, sile jedności w różnorodności, jest ważnym głosem w światowej dyskusji, jaka toczy się w Dubaju – mówi współautorka pawilonu - Marta Sękulska-Wrońska z WXCA.

Magazyn Exhibitor od ponad 30 lat nagradza najlepsze ekspozycje targowe.