Trzy wirtualne ścieżki zwiedzania w 360 stopniach, udostępnione w sieci w tym tygodniu, obejmują: sale Czartoryskich; sztukę średniowiecza; sztukę czasów Rembrandta i Damę z Gronostajem. Każda dostępna jest w języku polskim i angielskim, a także w migowym, uproszczonym (ETR) i z audiodeskrypcją.

Sala Czartoryskich opowiada o kolekcjonerskich pasjach przedstawicieli rodu – szczególnie Izabelli Czartoryskiej, jej syna Adama Jerzego i wnuka Władysława oraz prezentuje związane z nimi pamiątki.

Sztuka średniowieczna koncentruje się przede wszystkim na malarstwie włoskim.

A trzecia ścieżka pozwala obejrzeć słynne arcydzieła klasy światowej: „Damę z gronostajem” Leonarda da Vinci i „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta van Rijna.

„Damę z gronostajem” Leonardo namalował na dworze księcia Loudovica II Moro w Mediolanie. Obraz przedstawia urodziwą i wykształconą metresę księcia Cecylie Galleriani. Gronostaj, którego trzyma w rękach jest aluzją do osoby księcia ( do jego przydomku Biały Gronostaj, od nadanego mu przez króla Neapolu Ferdynanda I orderu) i do nazwiska portretowanej (Galle - gronostaj).

Dzieło Leonarda kupił do kolekcji Izabeli Czartoryskiej jej syn Adam Jerzy Czartoryski około 1800 roku.

A unikatowy „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta zakupił na aukcji w Paryżu w 1774 roku francuski malarz Jan Piotr Norblin, przywiózł do Polski i przekazał Czartoryskim. To jeden z niewielu zachowanych na świecie pejzaży olejnych artysty. Wspaniałe kontrasty miedzy burzowym niebem a blaskiem słońca współgrają w nim z ewangelijną przypowieścią o uniwersalnej wymowie.

Ścieżki online zostały zrealizowane w ramach projektu „Przeszłość Przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji”.

Projekt ten obejmował również remont i przebudowę pałacu (zyskał efektowny dziedziniec z przeszklonym dachem) i nową aranżację 26 sal wystawowych, wyposażenie muzeum w nowoczesny sprzęt do prac konserwatorskich, nowoczesny system audiowizualny, system oświetlenia ekspozycyjnego, monitoringu mediów i indywidualnej ochrony eksponatów.

Czteroletni projekt realizowało Muzeum Narodowe w Krakowie (Muzeum Książąt Czartoryskich jest jego oddziałem), a dofinansowały go środki Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.