Czy uchwalenie zmiany w regulaminie jest więc pójściem na rękę posłowi Suskiemu? Tu zdania są podzielone. Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela z KO mówi „Rzeczpospolitej”, że sprawa Suskiego uwypukliła lukę prawną w regulaminie, którą prezydium postanowiło wyeliminować. – Dotychczasowe przepisy mówiły o wykluczeniu ze składu komisji, ale nie przewidywały, kiedy poseł może do niej wrócić. W komisjach obowiązują parytety klubowe, a tuż po wykluczeniu posła Suskiego klub PiS złożył wniosek o ponowne powołanie go do składu komisji – tłumaczy wicemarszałek. – Powinien istnieć jakiś okres karencji i my go wprowadzamy – dodaje.

Tomasz Głogowski twierdzi jednak, że zmianę w regulaminie Sejmu trudno uznać za niewygodną wobec ukaranych posłów. – Okres sześciu miesięcy nie jest długi, więc karę trudno uznać za opresyjną. Dotąd prezydium mogło uznaniowo podchodzić do przepisów, decydując o ewentualnej możliwości powrotu do komisji. Teraz poseł dostał jasny termin – dodaje.

Marek Suski już raz stracił miejsce w Komisji Regulaminowej i wcale do niej nie wrócił

Starsi stażem parlamentarzyści, z którymi rozmawiała „Rzeczpospolita”, twierdzą w dodatku, że dotąd wykluczenie ze składu komisji traktowano raczej jako obowiązujące do końca kadencji. Na przykład w 2008 roku Marek Suski również wyleciał ze składu Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Było to konsekwencją ukarania go przez Komisję Etyki Poselskiej za słowa z mównicy: „jest taka instrukcja Platformy Obywatelskiej, na mocy której 10 proc. dochodów ze stanowisk objętych z nadania PO ma trafić na konto Platformy”.

Po swoim ówczesnym wykluczeniu Suski nie wrócił już do składu komisji do końca kadencji. Podobnie było w przypadku innej posłanki PiS Beaty Kempy, wykluczonej w 2008 roku ze składu Komisji Etyki za swoje wypowiedzi.

Dlatego jeden z członków władz klubu KO w Sejmie mówi anonimowo, że najnowsza zmiana w regulaminie się mu nie podoba. – Okres karencji jest zbyt krótki. Trudno przewidywać, że w ciągu pół roku poseł Suski się zmieni – zauważa.